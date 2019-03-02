Фото: Националисты Киева требуют отправить Порошенко на нары

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Активисты националистического движения выразили свое возмущение финансовыми махинациями «шоколадного короля».

Фото: www.globallookpress.com

Предвыборная кампания Петра Порошенко трещит по всем швам. Свое недовольство действующим президентом Украины выразили даже националисты этой страны, призвав посадить лидера Незалежной в тюрьму.

Активисты движения вышли на улицы Киева с огромным транспарантом. На полотнище был размещен недвусмысленный призыв — отправить «шоколадного короля» в места не столь отдаленные. Вместе с украинским президентом националисты предложили упрятать за решетку замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского вместе с сыном Игорем, которые раньше носили фамилию Свинощук.

Об акции протеста стало известно от главы пресс-службы Национального корпуса Романа Чернышева. Мужчина разместил на своей странице в Facebook фотографию баннера.

— В центре Киева новая достопримечательность. Приходите фотографироваться, — написал он.

Facebook @Роман Чернышев

Как сообщает РИА Новости, протестующие устроили настоящий марш протеста. Недовольные президентом Украины прошли колонной по центру Киева. Маршрут завершился на главной городской площади — именно там в итоге и был размещен транспарант.

Стоит отметить, что действия Порошенко в последнее время вызывают не только недовольство, но и абсолютное недоумение. Ранее Пятый канал уже публиковал подборку странных поступков украинского лидера.

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