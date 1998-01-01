Счастливое число: Скарлетт Йоханссон планирует третье замужество

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подумывает о свадьбе. Если торжественная церемония действительно состоится, это будет третий брак кинозвезды.

Уже два года актриса счастлива в отношениях с Колином Жостом, сценаристом телешоу Saturday Night Life. Пара давно наладила совместный быт. По сообщениям инсайдеров, Колин завоевал сердце не только Скарлетт, но и ее маленькой дочки, став ее настоящим другом.

Теперь влюбленные всерьез обсуждают вопросы совместного будущего — пара задумывается о свадьбе. Предыдущие браки Йоханссон — с актером Райаном Рейнольдосом и журналистом Роменом Дориаком — закончились неудачей, но поклонники надеются, что третье замужество станет счастливым для кинодивы.

Ранее Пятый канал рассказывал о тайной свадьбе британского музыканта Эда Ширана и его одноклассницы.