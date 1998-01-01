Украина рискует потерять безвизовый режим с Евросоюзом в случае, если не восстановит уголовную ответственность за незаконное обогащение. Об этом сообщается на сайте международной антикоррупционной организации Transparency International.

Кроме того, организация пригрозила Киеву лишением поддержки от Международного валютного фонда. По словам главы Transparency International Делио Феррейры Рубио, вопрос с возобновлением уголовной ответственности за коррупционные преступления должны быть решены в ближайшее время, иначе последуют «негативные последствия».

Делио Феррейра Рубио призвала восстановить в стране верховенство права, а также назначить наказание чиновникам, обвиняемым в незаконном обогащении.

Отмечается, что сейчас украинские следователи не могут закрыть 65 дел, связанных с коррупцией.

Ранее Пятый канал сообщал, что кандидат в президенты Незалежной подозревает организацию масштабного подкупа избирателей.