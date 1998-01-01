Два человека погибло во время пожара на востоке Санкт-Петербурга

На Ленской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 3 марта, произошел пожар — по предварительным данным, погибли два человека. Еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Огонь охватил девятиэтажное панельное здание на востоке Северной столицы, по словам очевидцев, людям пришлось прыгать из окон, чтобы спастись от огня.

Как подтвердили в региональном МЧС, загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места мощного пожара на юго-востоке Москвы.