Видео: Мощный пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы

В столичном районе Перово полностью выгорела квартира на восьмом этаже жилого дома на улице Перерва. На кадрах, сделанных местными жителями, огонь бушует в каждой из комнат, а языки пламени вырываются наружу.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около девяти часов утра. К приезду огнеборцев площадь открытого горения достигла 40 квадратных метров. Спустя полчаса с огнем удалось справиться. Квартира на девятом этаже пострадала, но осталась цела. Информация о пострадавшие не поступала.

Ранее Пятый канал рассказывал, как пожарные не могли подъехать к горящей квартире в новостройке под Петербургом из-за большого количества припаркованных машин. Людям пришлось вручную переносить автомобили, чтобы сотрудники МЧС добрались до места ЧП.