До трех человек возросло число погибших в страшном пожаре на востоке Петербурга

Число погибших в страшном пожаре в многоквартирном доме на Ленской улице в Петербурге возросло до трех человек. Спасаясь от огня в квартире на седьмом этаже, они прыгнули из окна.

Двое человек погибли на месте. Как стало известно Пятому каналу, третий скончался в карете «скорой помощи» по дороге в больницу от полученных травм.

Возгорание в панельной девятиэтажке начался в воскресенье, 3 марта, в 10.56 утра.

— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11:04 горела открытым огнем квартира на 7 этаже. До прибытия спасателей трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры, — сообщили в региональном МЧС РФ.

В настоящее время пожар полностью потушен. Идет проливка конструкций. Дознаватели должны будут выяснить причины произошедшего.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, которые запечатлели очевидцы в первые минуты страшного пожара.