До трех человек возросло число погибших в страшном пожаре на востоке Петербурга

Число погибших в страшном пожаре в многоквартирном доме на Ленской улице в Петербурге возросло до трех человек. Спасаясь от огня в квартире на седьмом этаже, они прыгнули из окна.
Двое человек погибли на месте. Как стало известно Пятому каналу, третий скончался в карете «скорой помощи» по дороге в больницу от полученных травм.
Возгорание в панельной девятиэтажке начался в воскресенье, 3 марта, в 10.56 утра.
В настоящее время пожар полностью потушен. Идет проливка конструкций. Дознаватели должны будут выяснить причины произошедшего.
Ранее Пятый канал публиковал кадры, которые запечатлели очевидцы в первые минуты страшного пожара.