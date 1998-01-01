Задержавших Емельяненко полицейских пригрозили уволить

Полицейским, задержавшим в Кисловодске нетрезвого бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, пригрозили увольнением. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. По его информации, кисловодских правоохранителей заранее предупредили о приезде Емельяненко и просили не трогать его.

Между тем в ставропольском управлении МВД в воскресенье, 3 марта, эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что принимавшие участие в задержании спортсмена сотрудники полиции действовали в рамках закона и не будут наказаны или уволены.

— Главное управление МВД России по Ставропольскому краю официально заявляет, что ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности, — говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

Как ранее сообщал Пятый канал, Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске вечером 1 марта, по словам очевидцев, после погони. Полицейские снимали происходящее на видео.

Боец нарушил правила дорожного движения и не остановился по просьбе сотрудников ДПС. Когда инспекторам все-таки удалось догнать спортсмена, оказалось, что тот нетрезв, но проходить медосвидетельствование отказался. В результате Емельяненко провел ночь в отделении полиции. А в субботу, 2 марта, суд приговорил его к 10 суткам ареста за неповиновение сотрудникам полиции. При этом спортсмен признал, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, по этому делу суд вынесет решение позже.