Кисловодский суд арестовал Александра Емельяненко на 10 суток

Борец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован на 10 суток в Кисловодске Ставропольского края. Такое решение принял в субботу, 2 марта городской суд, признавший спортсмена виновным в неподчинении требованиям сотрудника полиции.

— Признать Емельяненко виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде административного ареста на срок в виде 10 суток, — цитирует приговор судьи «Интерфакс».

Арест исчисляется с 1 марта. Сам боец с обвинением не согласился и заявил на суде, что никакого сопротивления не оказывал, а лишь говорил «на повышенных тонах». При этом Емельяненко признал, что сел за руль нетрезвым.

В отношении спортсмена составлены административные материалы по статьям «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» и «невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования», но в суд они еще не поступили.

Как ранее сообщал Пятый канал, Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске вечером 1 марта, по словам очевидцев, после погони. Он нарушил правила дорожного движения и не остановился по просьбе сотрудников ДПС. Когда же спортсмена настигли правоохранители, он устроил скандал.