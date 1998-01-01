Названы причины, по которым рука Елизаветы II стала «фиолетовой»

Почитатели королевы Великобритании всерьез обеспокоены здоровьем монаршей особы. Елизавета Вторая появилась на встрече с королем Иордании Абдаллой Вторым ибн Хусейном и его семьей с огромным синяком на левой руке.

Однако вскоре после мероприятия врачи назвали причины, по которым кисть 92-летней королевской особы могла приобрести фиолетовый цвет. Как и полагали поклонники, кровоподтек мог появиться из-за ушиба. Специалисты отметили, что по мере взросления человека кожа меняется, а к старости становится тоньше и теряет часть жирового слоя, который защищает от травм. Об этом сообщает Daily Mirror.

В числе прочих причин медики также навали инъекции, капли или лекарство, которые могут разжижать кровь.

Ранее Пятый канал показал кадры со встречи британского лидера с королем Иордании. На видеозаписи хорошо виден огромных размеров синяк на руке Елизаветы Второй.