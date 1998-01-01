Машина реанимации завязла в снегу в Ульяновске — видео

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Соседи пациентки, которую не смогли быстро отправить в больницу, говорят, что пожилая женщина умерла.

Фото, видео: ТАСС / Саяпин Владимир, VK @uljanovskinfo

Машина реанимации завязла в снегу в одном из дворов Ульяновска. Видео на котором скорая помощь буксует вместе с легковой машиной, появилось в местном паблике в «ВКонтакте».

Как рассказал Пятому каналу один из участников событий, Евгений, происходящее он увидел в окно вечером в субботу, 2 марта. Машина реанимации стояла у соседнего подъезда, а пациента выносили на носилках из соседнего другого дома, поскольку туда машина с медиками вообще никак подъехать не могла. А когда скорая стала пытаться выехать со двора, завязла в снегу. Мужчина вышел на улицу и попытался своей машиной вытянуть из сугроба медицинский транспорт, но в одиночку у него это не получилось, на помощь пришли другие жители дома. Вся эта спасательная операция заняла не меньше 15 минут. Все это время пациентка — пожилая женщина — находилась в машине. Соседи говорят, женщина скончалась.

По словам Евгения, уборочную технику жильцы дома видели в своем дворе только в начале зимы.

— У нас уже нервы сдали, потому что это крайность уже — человек умирает, а скорая не может выехать из двора. Мы видели трактор в начале зимы один раз. Вот это мы видели. И на вид мы не ощущаем, что здесь кто-то что-то чистит. У нас единственно дворники в этом году работают, у подъезда очищают дорожку, а дорога вдоль домов вообще не чистится.

При этом, по словам Евгения, в соцсетях уже публикуются бодрые отчеты с фотографиями почищенных дворов, хотя на самом деле в его дворе, где завязла машина реанимации все осталось по-прежнему.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Самаре медикам пришлось взять лопаты и самим расчищать себе путь из двора, где застряли сразу две машины скорой помощи.

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