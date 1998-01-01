Сугробы с человеческий рост: Как в Самаре переживают непогоду

Жители Самары утром, 21 февраля, рисковали опоздать на работу. После сильнейшего снегопада заметены городские улицы, нарушена работа общественного транспорта. Коммунальные службы не могут справиться с таким количеством осадков. Высота сугробов местами достигает человеческого роста.

В одном из дворов в снежном плену оказались сразу две машины скорой помощи. Причем одна из них — реанимация. Медикам пришлось взяться за лопаты и самостоятельно расчищать дорогу, чтобы успеть на вызов.

В четверг, 21 февраля, в Самарской области вновь ожидается ухудшение погоды. В ближайшие сутки в регионе поднимется шквалистый ветер. МЧС предупреждает о возможном падении деревьев, обрывах проводов и увеличении числа аварий на дорогах.

Ранее Пятый канал сообщал, что страшная метель накрыла несколько регионов Поволжья.