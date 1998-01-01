Петербургские таксисты пытаются самоорганизоваться на борьбу с агрегаторами

Петербургские таксисты, работающие на агрегаторов, хотят создать свой профсоюз, чтобы самим диктовать условия. Они собрались в воскресенье, 3 марта, на одной из городских парковок, чтобы обсудить свои проблемы. Сейчас водители такси вынуждены находиться за рулем более 12 часов в день, чтобы заработать более-менее приличные деньги.

— Многие пассажиры даже не догадываются о том, что устроиться в такси сейчас это дело трех минут. Есть куча приложений, где ты вводишь свои фамилию, имя, отчество, номер автомобиля, и вуаля, ты стал водителем такси. Никто не задумывается, сколько водитель спит, сколько он работает, сколько он на линии. Ценообразовательная политика агрегаторов — это вообще отдельная история, — рассказал Пятому каналу один из участников встречи Станислав Трубников.

По его словам, войны, которые ведут между собой агрегаторы, способствуют только одному — снижению тарифов. Для пассажиров это хорошо — чем дешевле, тем лучше. Никто не берет в расчет реальную стоимость поездки и из чего она складывается — цена бензина, амортизация машины, страховки, техосмотр, и еще масса сопутствующих вещей, которые необходимы водителю, чтобы выйти на линию. При этом любой агрегатор забирает свои от 20% до 30% от стоимости заказа. Еще 5% берет компания-посредник, которая находится между водителем и агрегатором. В результате, чтобы водителю заработать хотя бы полторы тысячи рублей чистыми и из расчета 22 рабочих дней получилась какая-то более-менее приличная сумма, ему нужно работать по 15-16 часов. По словам Трубникова, средний заработок водителя в час в Санкт-Петербурге составляет 90-100 рублей.

Пятый канал

Единственным способом добиться того, чтобы быть услышанными, водители видят только коллективный невыход на линию. А еще они очень надеются на закон о такси, который находится сейчас на рассмотрении в Госдуме.

Ранее, как сообщал Пятый канал, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс предложил лишить службы заказов легкового такси права устанавливать тарифы на поездки пассажиров, а также обязать агрегаторы устанавливать в своих приложениях функции тахографа, чтобы решить проблему переработки водителей. Соответствующее письмо он направил в Комитет Госдумы по финансовому рынку, в Минэкономразвития, Минтранс и Минфин.