Петербургские таксисты пытаются самоорганизоваться на борьбу с агрегаторами

, 22:36 Видео 55

Водители такси хотят создать профсоюз, чтобы самим диктовать условия.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович, Пятый канал

Петербургские таксисты, работающие на агрегаторов, хотят создать свой профсоюз, чтобы самим диктовать условия. Они собрались в воскресенье, 3 марта, на одной из городских парковок, чтобы обсудить свои проблемы. Сейчас водители такси вынуждены находиться за рулем более 12 часов в день, чтобы заработать более-менее приличные деньги.

— Многие пассажиры даже не догадываются о том, что устроиться в такси сейчас это дело трех минут. Есть куча приложений, где ты вводишь свои фамилию, имя, отчество, номер автомобиля, и вуаля, ты стал водителем такси. Никто не задумывается, сколько водитель спит, сколько он работает, сколько он на линии. Ценообразовательная политика агрегаторов — это вообще отдельная история, — рассказал Пятому каналу один из участников встречи Станислав Трубников.

По его словам, войны, которые ведут между собой агрегаторы, способствуют только одному — снижению тарифов. Для пассажиров это хорошо — чем дешевле, тем лучше. Никто не берет в расчет реальную стоимость поездки и из чего она складывается — цена бензина, амортизация машины, страховки, техосмотр, и еще масса сопутствующих вещей, которые необходимы водителю, чтобы выйти на линию. При этом любой агрегатор забирает свои от 20% до 30% от стоимости заказа. Еще 5% берет компания-посредник, которая находится между водителем и агрегатором. В результате, чтобы водителю заработать хотя бы полторы тысячи рублей чистыми и из расчета 22 рабочих дней получилась какая-то более-менее приличная сумма, ему нужно работать по 15-16 часов. По словам Трубникова, средний заработок водителя в час в Санкт-Петербурге составляет 90-100 рублей.

Пятый канал

Единственным способом добиться того, чтобы быть услышанными, водители видят только коллективный невыход на линию. А еще они очень надеются на закон о такси, который находится сейчас на рассмотрении в Госдуме.

Ранее, как сообщал Пятый канал, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс предложил лишить службы заказов легкового такси права устанавливать тарифы на поездки пассажиров, а также обязать агрегаторы устанавливать в своих приложениях функции тахографа, чтобы решить проблему переработки водителей. Соответствующее письмо он направил в Комитет Госдумы по финансовому рынку, в Минэкономразвития, Минтранс и Минфин.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:36
Самолет вылетел из Пулково в Ташкент спустя сутки после инцидента в аэропорту
23:12
Cheese Challenge: Зачем родители бросают сыр на лицо детям — видео
22:36
Петербургские таксисты пытаются самоорганизоваться на борьбу с агрегаторами
22:11
Илон Маск поблагодарил москвичку по-русски
21:44
Когда православные встретят Прощеное воскресенье и каковы традиции праздника
21:36
Память Жореса Алферова увековечат в Петербурге
21:10
Машина реанимации завязла в снегу в Ульяновске — видео
20:55
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в предпраздничную неделю и 8 марта
20:40
Видео: В Москве полыхает здание бывшего фитнес-клуба
20:18
Первый день Зимней универсиады завершился триумфом российской сборной
20:03
Чисто украинское заражение: Эпидемия кори накрыла Польшу
19:46
Посол РФ в Великобритании ждет извинений от The Mail on Sunday за клевету
19:24
Была ли зимняя гроза в Санкт-Петербурге — комментарий метеоролога
19:10
Эксперт о стратегии Пентагона: Какой же это Троянский конь, если о нем известно?
19:03
Кинорежиссер Бортко будет баллотироваться на пост губернатора Петербурга
18:54
Хребты самоуправства: В чем недостатки мусорной реформы — репортаж
18:39
Грузовик с водителем упал с 20-метрового моста в Коми
18:23
Задержавших Емельяненко полицейских пригрозили уволить
18:11
«Я там ничего не увидела»: Рынска намекнула на пережитую клиническую смерть
17:54
Названы причины, по которым рука Елизаветы II стала «фиолетовой»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама