Службам заказов такси хотят запретить устанавливать тарифы на проезд

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Агрегаторы не должны заниматься регулированием цен, считает автор инициативы.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

Службы заказов легкового такси стоит «отключить» от регулирования тарифов на поездки пассажиров. С таким предложением выступил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По его мнению, установка таксы за пользование данной услугой относится к полномочиям фактического перевозчика.

— Фиксация стоимости услуг агрегаторов восстановит статус-кво и освободит таксомоторные компании от излишней нагрузки, — заявил Юргенс в разговоре с «Российской газетой».

Президент ВВС отметил, что изменение правил регулирования тарифов не приведет к росту стоимости услуг для пассажиров, поскольку он будет ограничен конкуренцией на рынке. Кроме этого, он предложил обязать агрегаторы устанавливать в своих приложениях функции тахографа, чтобы решить проблему переработки водителей.

Соответствующее письмо Игорь Юргенс направил в Комитет Госдумы по финансовому рынку, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин. Глава ВВС надеется, что внесенные им предложения будут учтены при доработке законопроекта о такси ко второму чтению.

Ранее Пятый канал сообщал, что техосмотр автомобилей предложили привязать к пробегу и авариям.

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