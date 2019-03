Липкий кусочек сыра заставляет младенцев смеяться, плакать, замирать от удивления и кружить на месте — все это новый «сырный челлендж». Вирусное видео появилось в Twitter в четверг, 28 февраля, и всего за несколько часов набрало больше 10 миллионов просмотров. Сотни людей также решили повторить этот трюк на камеру.

So the cheese challenge was definitely a fail for Maxon. He is 100% all his dad 😂 #cheesechallenge pic.twitter.com/8L7TMWT5BZ — Kat Chapa (@KatChapa) 3 марта 2019 г.

Суть Cheese Challenge, по словам участвующих в этой «забаве», заключается в том, чтобы заинтересовать малыша, а потом ловко кинуть ему в лицо пластинку мягкого сыра. Ролики снимают родители, старшие братья, сестры, а также пожилые родственники. Вот только зачем — непонятно.

It gets better every time I watch it pic.twitter.com/QPRN42×8Xo — AC🦋 (@annaclairerusso) 1 марта 2019 г.

Следом за этим, в сети стали появляться похожие ролики, в которых главными действующими лицами становились спящие друзья, случайные прохожие и домашние питомцы.

No tarda en salir un video en donde a alguien le avienten un queso oaxaca en la cara, en lugar de un queso amarillo, es la evolución del #cheesechallenge pic.twitter.com/9fm13jVNkZ — Cocóptero (@cocopterotuits) 3 марта 2019 г.

Throwing cheese at your kids causes no long term mental health issues…as yet! 👌🏻#cheesechallenge pic.twitter.com/v9yG5WdOVa — Jo Hall (@johall78) 2 марта 2019 г.

