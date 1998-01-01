Самолет вылетел из Пулково в Ташкент спустя сутки после инцидента в аэропорту

Самолет авиакомпании «Узбекские авиалинии» вылетел из петербургского Пулково в Ташкент спустя сутки после субботнего ЧП в аэропорту. 2 марта самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Согласно данным онлайн-табло, рейс HY 632 вылетел из Петербурга в 21:28 по московскому времени.

Ранее Пятый канал рассказывал, что лайнер, летевший из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после приземления. Никто из находившихся в самолете людей — не пострадал. На борту был 241 пассажир и десять членов экипажа. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.