Самолет вылетел из Пулково в Ташкент спустя сутки после инцидента в аэропорту

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Лайнер авиакомпании «Узбекские авиалинии» в субботу, 2 марта, выкатился за пределы ВПП в петербургском аэропорту.

Фото: www.globallookpress.com

Самолет авиакомпании «Узбекские авиалинии» вылетел из петербургского Пулково в Ташкент спустя сутки после субботнего ЧП в аэропорту. 2 марта самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Согласно данным онлайн-табло, рейс HY 632 вылетел из Петербурга в 21:28 по московскому времени.

Ранее Пятый канал рассказывал, что лайнер, летевший из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после приземления. Никто из находившихся в самолете людей — не пострадал. На борту был 241 пассажир и десять членов экипажа. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

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