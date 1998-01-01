Мужчину ранили ножом в метро Петербурга

Двое молодых людей в метро на станции «Невский проспект» в Петербурге, 3 марта, подошли к мужчине и ранили его ножом в плечо. Как стало известно Пятому каналу, затем предполагаемые злоумышленники сели в поезд по направлению к станции «Парнас» и уехали.

Что стало причиной такого поступка неизвестно, так как конфликта, по словам очевидцев, между пассажирами не было.

В настоящий момент сотрудники полиции проверяют эту информацию.

Ранее Пятый канал рассказывал, что мужчина ранил ножом трех человек, включая ребенка, в Хельсинки.