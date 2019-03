Продажа билетов на «Евровидение» приостановлена из-за нарушений

Билеты на шоу «Евровидение-2019» в Тель-Авиве исчезли из свободной продажи. Это произошло после того, как израильская телерадиокомпания KAN сообщила о возможных нарушениях в распределении мест в зрительном зале.

— Это было сделано из опасений, что сотни билетов на лучшие места в зале были проданы представителям медиа- и спортивных структур, что закрыло к ним доступ для широкой публики, — говорится в сообщении.

Ticket sale had been put on hold



Kan halted the sale of tickets after concerns that the best tickets in the golden ring were bought by higher ups on the broadcasting and sports industries, using illegitimate means, even though Kan set out to make sure those tickets go to fans. pic.twitter.com/NDYDm4dcPw