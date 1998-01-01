Продажа билетов на «Евровидение» приостановлена из-за нарушений

, 1:42 36

Организаторы песенного конкурса опасаются махинаций с самыми лучшими местами в зале.

Фото: www.globallookpress.com

Билеты на шоу «Евровидение-2019» в Тель-Авиве исчезли из свободной продажи. Это произошло после того, как израильская телерадиокомпания KAN сообщила о возможных нарушениях в распределении мест в зрительном зале.

— Это было сделано из опасений, что сотни билетов на лучшие места в зале были проданы представителям медиа- и спортивных структур, что закрыло к ним доступ для широкой публики, — говорится в сообщении.

По информации RT, организаторы шоу намерены провести расследование в ближайшее время. До разрешения ситуации билеты продаваться не будут. Согласно последней информации на сайте «Евровидения», зрителям придется заплатить не менее 300 шекелей (около 5,5 тысячи рублей) за место в зале.

Ранее Пятый канал рассказывал, как организаторы «Евровидения» отреагировали на отказ Украины от участия в конкурсе.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

2:45
Видео: Звезда «Дома-2» Лера Фрост «с ветерком» прокатилась по Махачкале
2:17
Украиной управляют «ряженые»: Захарова назвала главную «трагедию» Незалежной
1:42
Продажа билетов на «Евровидение» приостановлена из-за нарушений
1:21
Мирные жители погибли в Сирии в результате авиаударов коалиции во главе с США
0:49
Испанская газета назвала последних солдат Рейха «бедными детьми»
0:15
Мужчину ранили ножом в метро Петербурга
0:03
Современная онкохирургия: российские врачи удалили опухоль желудка через проколы
23:36
Самолет вылетел из Пулково в Ташкент спустя сутки после инцидента в аэропорту
23:12
Cheese Challenge: Зачем родители бросают сыр на лицо детям — видео
22:36
Петербургские таксисты пытаются самоорганизоваться на борьбу с агрегаторами
22:11
Илон Маск поблагодарил москвичку по-русски
21:44
Когда православные встретят Прощеное воскресенье и каковы традиции праздника
21:36
Память Жореса Алферова увековечат в Петербурге
21:10
Машина реанимации завязла в снегу в Ульяновске — видео
20:55
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в предпраздничную неделю и 8 марта
20:40
Видео: В Москве полыхает здание бывшего фитнес-клуба
20:18
Первый день Зимней универсиады завершился триумфом российской сборной
20:03
Чисто украинское заражение: Эпидемия кори накрыла Польшу
19:46
Посол РФ в Великобритании ждет извинений от The Mail on Sunday за клевету
19:24
Была ли зимняя гроза в Санкт-Петербурге — комментарий метеоролога

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

24 февраля

Ради «Евровидения» российская певица Юлия Юрина готова сменить гражданство

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама