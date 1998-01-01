Коммунальное ЧП: Несколько районов Твери оказались без воды

, 7:34 Эфирная новость 13

Аварию на магистрали центрального водопровода обещают ликвидировать в ближайшее время.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Ермохин, Пятый канал

Крупная коммунальная авария в Твери оставила без воды сразу четыре района города.

Не выдержала давления магистраль центрального водопровода. В считанные минуты улица превратилась в настоящую реку.

Аварийным бригадам удалось локализовать поврежденный участок. Для ремонта трубопровода ограничили подачу воды в жилые дома и социальные объекты.

На месте работает оперативная группа МЧС. Прорыв обещают ликвидировать в первой половине дня. В случае необходимости будет организована доставка питьевой воды.

Ранее Пятый канал публиковал видео спасения кошки и собаки из затопленной квартиры в Петербурге.

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