Видео: Из затопленной кипятком квартиры в Петербурге спасли кошку и собаку

Петербургские спасатели вытащили из залитой кипятком квартиры кошку и собаку. Об этом сообщает телеканал 78.ru. Инцидент произошел в ночь на среду, 30 января, в доме № 10 по улице Мясной в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Спасенная собака. vk.com/Марго Ковалевская

Как рассказала хозяйка квартиры, где находились животные, прорыв произошел у соседей сверху, с потолка начала капать горячая вода. Люди бросились из квартиры и дверь захлопнулась, питомцы остались заперты в помещении. Пришлось вызывать спасателей, которые вскрыли квартиру и вытащили пушистых заложников. Животные не пострадали, люди тоже.

Тем не менее, квартире причинен серьезный ущерб. На опубликованных Пятым каналом кадрах видно, как из-за потопа с потолка осыпалась штукатурка.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал о том, что дисциплинированная собака-пешеход покорила сердца пользователей сети.