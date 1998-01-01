«Одолело Петю похмелье!» В сети потешаются над фото Порошенко с бутылью воды

Пользователи устроили очередной юмористический поединок после появления в сети новой фотографии президента Украины Петра Порошенко. Он крайне неудачно сел на кресло, рядом с которым находилась пятилитровая бутыль с водой, а позади него пустая бутылка.

Разумеется, этот снимок сразу же разошелся по интернету и собрал тысячи язвительных комментариев. Самой популярной шуткой стало то, что Порошенко якобы пришел на официальную встречу после похмелья.

По информации URA.RU, лидер Незалежной выбрал столь неудачное место во время заседания Совета регионального развития Одесской области.

— Одолело Петю похмелье! — съерничал один из пользователей.

— Эх! Негоже приходить на заседания пьяным! — добавил другой.

— А мне кажется, что здесь все немного иначе. Воду заряжает! — прокомментировал еще один пользователь.

Также много лайков собрал комментарий пользователя, который предположил, что в бутыли находится не вода, а «одеколон питьевой».

Ранее Пятый канал сообщал о том, как Петр Порошенко сорвал с женщины шапку и кинул головной убор ей же в лицо из-за критики в свой адрес. Этот случай вызвал большой резонанс среди жителей России и Украины.