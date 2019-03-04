Наблюдателей из Германии не допускают на украинские выборы

Власти Украины не допустили на выборы в качестве наблюдателей многих представителей немецкой политической партии «Левые». Об этом агентству РИА «Новости» рассказал глава фракции партии в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

Немецкий политик подчеркнул, что большей части государственных наблюдателей вовсе отказали в аккредитации, в то время как подтверждение других представителей партии идет «жестко и замедленно».

— Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие, — добавил Маурер.

Глава фракции партии объяснил поведение украинских властей. Он отметил, что в стране опасаются приглашать на выборы немецких политиков, поскольку могут приехать те, кто имеет пророссийскую позицию.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Украины Петр Порошенко в нарушение всех международных норм во вторник, 26 февраля, подписал закон о запрете присутствия на выборах в Незалежной наблюдателей из России. Ранее данный документ был принят Верховной радой.