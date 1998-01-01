Полиция начала проверку дорожного конфликта со стрельбой в Петербурге

Полиция начала проверку дорожного конфликта в Петербурге, во время которого одному из его участников выстрелили в глаз. Об этом Пятому каналу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По словам начальника пресс-службы ведомства Вячеслава Степченко, утром в понедельник, 4 марта, в отделение полиции Московского района поступило сообщение о том, что в медучреждение с просьбой о помощи обратился мужчина. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

Ранее Пятый канал сообщал, что 35-летний мужчина получил ранение из газового пистолета недалеко от роддома № 9. В него выстрелил водитель автомобиля Ford. Причиной агрессии стал дорожный конфликт.