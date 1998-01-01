Пышные формы помешали экс-солистке «ВИА Гра» стать балериной

Шикарная фигура Надежды Грановской сводит с ума мужчин еще со времен ее участия в «бриллиантовом» составе группы «ВИА Гра» вместе с Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой. Спустя годы, певица по-прежнему эпатирует публику, но уже в сольном проекте.

Как артистке, жене и маме троих детей удается поддерживать себя в идеальной форме и как муж певицы, бизнесмен Михаил Уржумцев, относится к постоянным гастролям супруги? Кроме того, только для зрителей программы Пятого канала «Светская хроника» Надежда Грановская раскроет секрет своего изысканного гардероба.

Надежда Грановская. Кадр из программы «Светская хроника»

Это кадр с фотосессии Надежды. Она не боится откровенных поз. Каждый кадр — на грани. Трудно поверить, но когда-то артистка стеснялась своей фигуры. Шикарные формы мешали ей в танцевальной карьере.

— Когда-то в детстве я мечтала стать балериной и даже год занималась в балетной школе, но не для того, чтобы выйти на сцену и с худенькими, тоненькими девочками станцевать. Несмотря на то, что мы были приблизительно одного возраста, я была кровь с молоком девушка.

Но все комплексы Надежда давно оставила в прошлом. Она настолько уверена в себе, что даже отказывается от ретуши фотографий.

Грановская признается, что никогда не обращалась к пластическому хирургу и делать этого не собирается. Певица считает, вся красота — в естественности.

— Даже когда есть морщины, это все равно красиво. Безусловно, я пользуюсь масками, конечно, у меня кожа устает от грима, от усталости. И я себя именно масками восстанавливаю. Я хожу в баню, которая тоже очень хорошо помогает. Питание очень сильно влияет на нашу кожу и сильно влияет на наш организм в принципе.

При этом в удовольствии вкусно поесть Надежда Грановская себе не отказывает, а после калорийных обедов и ужинов не истязает себя диетами.

— Выбирай все то, что тебе комфортно. Главное без крайностей. Потому что какие-то диеты тоже абсолютно бесполезны. Как мне кажется, большинство людей вводят в депрессуху.

Выгодно подчеркивает фигуру одежда. Образы певица создает сама.

— Но я вообще очень люблю всегда юбки-карандаши, ниже колен. То есть это для меня хай-левел в плане женственности. Женщины, неважно какой комплекции, худенькие или побольше с формами, они могут надевать абсолютно спокойно юбки-карандаши. Все зависит от пропорций.

Оставаться в форме Надежде помогают и регулярные занятия танцами. Уроки она берет, чтобы исполнять партию в собственном спектакле. Ее партнером стал аргентинец Мауро.

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Сейчас певица нашла себя в абсолютно новом амплуа. Надежда признается, что давно выросла из популярной музыки. Ее настоящая страсть — это романсы.

Из-за гастролей артистка редко бывает дома. Муж певицы специально прилетел на московский концерт Надежды из Санкт-Петербурга. Михаил признается, что долгая разлука — не проблема для их отношений.

— Я всегда жду таких концертов, выступлений. Потому что где еще, как не на концерте, ее увидишь. Я не знаю, что может быть лучше, когда ты приходишь смотреть, слушать концерт и получать вот такое и внутреннее, и внешнее удовольствие. Я не знаю, Надя. Я тебе давно об этом говорю, но ты стесняешься и споришь со мной.

Эта роковая красотка — еще и мама троих детей! Старшему сыну Игорю в этом году исполняется 17 лет. Как же Надежде удается совмещать в своей жизни столько ролей?

— Когда мы в согласии с самим собой, мы находимся в согласии с окружающим нас миром.

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