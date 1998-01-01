«Пришел в себя!» Топалов больше не расстраивается, что его оставили жена и сын

, 11:39 Видео 2 420

Певец после отъезда семьи в отпуск посетил церковь, и все встало на свои места.

Фото, видео: instagram @vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов признался поклонникам, что больше не расстраивается, что его жена Регина Тодоренко вместе с трехмесячным сыном уехали в теплые края без него. Об этом Топалов заявил в видеообращении в Instagram.

— Докладываю вам, что я пришел в себя. Видел счастливую жену и счастливого сына, купающихся в лучах солнца, — сказал он.

Также артист поблагодарил подписчиков за поддержку, которую они оказали после того, как он признался, что находится в упадке из-за долгого расставания с семьей.

Кроме того, Влад Топалов рассказал, что ему даже пришлось сходить в церковь для восстановления душевного равновесия и это помогло — улучшило самочувствие певца.

Ранее Пятый канал сообщал, что Топалов публично расплакался. По словам артиста, он, Регина и малыш проводят вместе слишком мало времени. Например, в феврале его супруга работала аж 24 дня, а оставшиеся четыре дня болела.

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