«Пришел в себя!» Топалов больше не расстраивается, что его оставили жена и сын

Певец Влад Топалов признался поклонникам, что больше не расстраивается, что его жена Регина Тодоренко вместе с трехмесячным сыном уехали в теплые края без него. Об этом Топалов заявил в видеообращении в Instagram.

— Докладываю вам, что я пришел в себя. Видел счастливую жену и счастливого сына, купающихся в лучах солнца, — сказал он.

Также артист поблагодарил подписчиков за поддержку, которую они оказали после того, как он признался, что находится в упадке из-за долгого расставания с семьей.

Кроме того, Влад Топалов рассказал, что ему даже пришлось сходить в церковь для восстановления душевного равновесия и это помогло — улучшило самочувствие певца.

Ранее Пятый канал сообщал, что Топалов публично расплакался. По словам артиста, он, Регина и малыш проводят вместе слишком мало времени. Например, в феврале его супруга работала аж 24 дня, а оставшиеся четыре дня болела.