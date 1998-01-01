Видео: Влад Топалов разрыдался, когда его оставила жена с ребенком

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Известный российский певец сделал откровенное признание на своей страничке в Instagram.

Фото, видео: ВКонтакте @vladtopalov, Instagram @vladtopalovofficial

Популярный российский певец Влад Топалов признался, что остался совсем один — без жены и ребенка. Его супруга Регина Тодоренко уехала в «теплые края». И как рассказала сама телеведущая, вовсе не отдыхать, работать. От того еще тяжелее ее супругу. Он почти месяц не виделся с Региной. За весь февраль она работала 24 дня, выходными были лишь четверо суток, в которые она болела.

На своей страничке в Instagram Влад Топалов опубликовал трогательное видео. На записи он буквально разрыдался, рассказывая, что остался совсем один и о том, как ему тоскливо без любимых жены и сына.

— Вот я наверное эгоист, но я так скучаю. Мне так плохо. Я не думал, что будет так плохо… Мне так пусто дома. В душе так грустно. Ничего не хочу. Меня тошнит, меня мутит, мне плохо, — рассказал о своей печали артист.

Поклонники тут же бросились утешать кумира, предлагая отвлечься на что-то интересное, чтобы время без близких пролетело незаметно. Другие же и вовсе посоветовали музыканту вдоволь выспаться, так как когда жена и ребенок вернутся — спокойно поспать вряд ли удастся.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Влад Топалов наконец-то назвал имя своего сына.

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Комментарии

Елена Рябинкина 2 марта, 14:59 #

зачем выкладывать это нытьё? поработай, и всё пройдёт.

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