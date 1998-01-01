Видео: Влад Топалов разрыдался, когда его оставила жена с ребенком

Популярный российский певец Влад Топалов признался, что остался совсем один — без жены и ребенка. Его супруга Регина Тодоренко уехала в «теплые края». И как рассказала сама телеведущая, вовсе не отдыхать, работать. От того еще тяжелее ее супругу. Он почти месяц не виделся с Региной. За весь февраль она работала 24 дня, выходными были лишь четверо суток, в которые она болела.
На своей страничке в Instagram Влад Топалов опубликовал трогательное видео. На записи он буквально разрыдался, рассказывая, что остался совсем один и о том, как ему тоскливо без любимых жены и сына.
Поклонники тут же бросились утешать кумира, предлагая отвлечься на что-то интересное, чтобы время без близких пролетело незаметно. Другие же и вовсе посоветовали музыканту вдоволь выспаться, так как когда жена и ребенок вернутся — спокойно поспать вряд ли удастся.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Влад Топалов наконец-то назвал имя своего сына.