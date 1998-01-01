Россия заинтересована в укреплении торговых отношений с Катаром, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

— Мы едины в том, чтобы развивать торгово-экономические объемы и стимулировать взаимную торговлю , — сказал Лавров, назвав прошедшие переговоры обстоятельными.

Кроме того, он отметил, что пригласил министра иностранных дел Катара посетить Москву. Также российская сторона по-прежнему готова организовать встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса.

— Наше предложение остается в силе. Мы считаем, что это было бы очень важным шагом в деле восстановления доверия как минимум. Без этого невозможно рассчитывать на дальнейшее продвижение в палестино-израильском урегулировании , — подчеркнул глава МИД РФ.

В ближайшие дни у Сергея Лаврова запланированы рабочие встречи в Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лавров и глава МИД Египта по телефону обсудили ситуацию с Катаром.