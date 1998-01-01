Россия заинтересована в укреплении торговых отношений с Катаром, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.
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Кроме того, он отметил, что пригласил министра иностранных дел Катара посетить Москву. Также российская сторона по-прежнему готова организовать встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса.
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В ближайшие дни у Сергея Лаврова запланированы рабочие встречи в Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее Пятый канал сообщал, что Лавров и глава МИД Египта по телефону обсудили ситуацию с Катаром.