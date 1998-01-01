Тайны «китовой тюрьмы»: Специалисты нашли признаки тяжелых заболеваний у белух

Ученые серьезно обеспокоены состоянием белух и косаток, которых держат в так называемой «китовой тюрьме» под Находкой. Специалисты института океанологии РАН и Московской ветеринарной академии внимательно изучили видеозаписи и фотографии, сделанные журналистами. По словам специалистов, нужно более детально разбираться на месте, однако уже сейчас можно сказать: у млекопитающих явные признаки тяжелых заболеваний.

— Мы увидели значительные ухудшения состояния кожи у белух. У косаток также были изменения, но у некоторых животных, то есть про всех говорить этого нельзя. А вот у белух — у большей части — мы заметили поражения кожи, которые могут быть следствием кожных заболеваний вирусной, бактериальной или грибковой природы. Такие поражения чаще всего указывают на снижение общей иммунореактивности организма, то есть на снижение иммунитета, — отметила кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Татьяна Денисенко

Ученые также говорят, что условия содержания белух и косаток делают ситуацию только хуже. Обстановку в Центре реабилитации в Приморье журналисты изучили во время пресс-тура в минувшую пятницу. Однако выяснилось, что показывать гостям готовы далеко не все, информацию пришлось добывать с боем. Охранники всячески пытались помешать.

Между тем, в самой «китовой тюрьме» заявили, что проблем у млекопитающих нет, их осматривают каждый день, а раны появились еще до вылова, на воле.

Прокуратура заинтересовалась специальным центром передержки в бухте Средняя в январе — после жалоб зоозащитников. Сообщалось, что 12 белух и 90 косаток незаконно выловили в Охотском море. Материала оказалось достаточно для двух уголовных дел и нескольких административных. Кроме того, до сих пор нет ясности, куда уже после проверки пропали три белухи и косатка — в «китовой тюрьме» говорят, что животные вырвались на свободу, экологи считают, что млекопитающие погибли.

Ранее Пятый канал сообщал, что ФСБ России в четверг, 28 февраля, распространила заявление о возбуждении двух административных дел в отношении компаний, который осуществляли в Приморском крае добычу, транспортировку и хранение косаток и белух.