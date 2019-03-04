Тренер по айкидо случайно ранил мальчика ножом в Москве

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Техника безопасности запрещает холодное оружие на занятиях — несмотря на это, тренер решил проверить навыки ученика заточенным острием.

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

В Москве на зачете по айкидо тренер ранил ножом ребенка, сообщает «Московский комсомолец». Дипломированный наставник Валерий Баринов экзаменовал своих учеников и решил «для наглядности» достать раскладной нож танто — от его ударов подопечные должны были мастерски уходить.

Среди учеников был 10-летний мальчик — по словам тренера, он дважды увернулся от удара, а на третий раз решил отбить нож ладонями. Мальчик получил травму, и Баринов остановил зачет, чтобы перебинтовать ему руку.

Порез заметили родители ребенка, они отвезли мальчика в больницу и обратились в ОМВД.

Тренер утверждает — он носит нож сугубо «для наглядности», и заточен у орудия только кончик.

Родители мальчика уже заявили, что ребенок получил психологическую травму, а его младший брат, увидев рану, потребовал выбросить все ножи из дома.

Ситуация дошла до Федерации айкидо России — Баринов скоро будет вызван на разговор к президенту организации, а в ситуации детально разберутся специалисты.

Ранее Пятый канал сообщал, что мужчину ранили в глаз во время дорожного конфликта в Петербурге

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