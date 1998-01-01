Радикалы из «Правого сектора»* захватили храм на Украине

, 14:19 Эфирная новость 53

Сторонники «новой церкви» завладели храмом в одном из сел Тернопольской области.

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр

На Украине сторонники «Правого сектора»* провели очередной захват православного храма. На этот раз под удар попала каноническая церковь в одном из сел Тернопольской области.

Крепкие парни в камуфляжной форме силой вытолкали из здания пожилого священника. На службу впускали лишь тех верующих, кто согласится с переходом к раскольникам. Несогласных просто избивали. При этом все действия националистов проходили под молчаливым присмотром полиции.

Сторонники «новой церкви» уже пытались захватить храм ранее. После того, как им не удалось завладеть церковью, они потребовали, чтобы в деревне богослужения совершались поочередно на улице.

Ранее Пятый канал сообщал, члены Синода Русской Православной Церкви (РПЦ) подчеркивают, что правительство Украины грубо вмешивается в церковные дела и принимает законы, дискриминирующие приверженцев канонической церкви и ущемляющие их права.

* — организация запрещена в России.

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