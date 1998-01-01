Минтранс предложил ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны

Министерство транспорта РФ подготовило новый проект по поручению правительства. Планируется ввести в городах специальные зоны, въезд в которые на автомобилях низкого экологического класса будет запрещен. Для водителей, нарушающих новые правила, будут предусмотрены штрафы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, новую инициативу пока предлагают внедрить только в Москве и Санкт-Петербурге. Уже к октябрю 2019 года будут внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми появится штраф за проезд под знаком экологически чистой зоны.

Прежде всего, будет рассматриваться ограничение движения в природоохранных зонах автобусов и грузовых машин.

Ранее Пятый канал сообщал, что ГИБДД разрабатывает систему контроля за водителями такси.