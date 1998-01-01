Беглов наградил в Петербурге победительниц конкурса «Женщина года»

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил победительниц городского конкурса «Женщина года», награждение которых состоялось в понедельник, 4 марта. Всего лауреатами премии стали 85 представительниц прекрасного пола разных профессий и возрастов.

Жюри оценивало заслуги женщин в таких категориях как «Индустрия моды и красоты», «Вооруженные силы и правоохранительная деятельность», «Городское хозяйство», «Физическая культура и спорт» и еще в шести номинациях.

— Самые красивые женщины — в нашей стране, а самые красивые женщины из всех регионов нашей страны — конечно, те, которые живут в Санкт-Петербурге, — признался Беглов. — Хочу поздравить вас как победительниц — женщин года. Это очень важно. Кроме своей основной деятельности, вы еще делаете самое важное: вы дарите нам любовь, мужество, но самое главное — помогаете в нашей работе.

По словам градоначальника, необходимо увеличить количество представительниц прекрасного пола среди чиновников до 50%-60%, потому что они — «самые кропотливые, трудолюбивые сотрудники, и при этом замечательные дипломаты».

Беглов также поздравил всех участниц с наступающим 8 Марта и пожелал им счастья и здоровья.

Конкурс в Северной столице прошел уже в 12-й раз.

Ранее Пятый канал сообщал, что Беглов доверил руководящие посты в городской администрации пятерым женщинам.