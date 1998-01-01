Трамп продлил на год антироссийские санкции

Речь идет о продлении ограничительных мер против России, введенных ранее в связи с кризисом в Незалежной.
Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 4 марта, увеличил на год срок действия ряда ограничительных мер, введенных ранее в отношении РФ из-за украинского кризиса, сообщает ТАСС.
— Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим (санкционного — прим. ред.) чрезвычайного положения, — говорится в документе, подписанном Трампом.
Речь идет о продлении срока действия антироссийских санкций, введенных действующей администрацией США 20 сентября 2018 года и администрацией предшественника Дональда Трампа Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму.
Дональд Трамп пояснил в отдельном уведомлении Конгрессу, почему ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года».
— Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также содействуют расхищению ее активов, — прокомментировал Трамп.
В 2014 год ряд западных стран ввели ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Конгресс США опубликовал новый законопроект ограничительных мер против России со стороны Белого дома.
В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!
Российский кинематограф не перестает радовать отечественных телезрителей созданием сериалов различного жанра, тематики и сюжетной линии. На этот раз насладиться просмотром предстоит любителям кинолент детективного жанра с элементами боевика.