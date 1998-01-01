Трамп продлил на год антироссийские санкции

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Речь идет о продлении ограничительных мер против России, введенных ранее в связи с кризисом в Незалежной.

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 4 марта, увеличил на год срок действия ряда ограничительных мер, введенных ранее в отношении РФ из-за украинского кризиса, сообщает ТАСС.

— Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим (санкционного — прим. ред.) чрезвычайного положения, — говорится в документе, подписанном Трампом.

Речь идет о продлении срока действия антироссийских санкций, введенных действующей администрацией США 20 сентября 2018 года и администрацией предшественника Дональда Трампа Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму.

Дональд Трамп пояснил в отдельном уведомлении Конгрессу, почему ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года».

— Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также содействуют расхищению ее активов, — прокомментировал Трамп.

В 2014 год ряд западных стран ввели ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Конгресс США опубликовал новый законопроект ограничительных мер против России со стороны Белого дома.

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