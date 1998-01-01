Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийский санкциях

, 15:49 Видео 81

Новый пакет ограничительных мер не существенно отличается о предыдущей версии.

Фото: Kmccoy / Wikipedia.org

Конгресс США опубликовал новый законопроект ограничительных мер против России со стороны Белого дома. Новый документ существенно не отличается от предыдущего. В новой редакции прописан запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ. Об этом сообщает URA.RU.

Под санкции США попадают финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Кроме того, ограничительные меры накладываются на инвестиции в разработку месторождений сырой нефти на территории РФ и в проекты, связанные с производством сжиженного природного газа. Предполагается, что санкции начнут действовать по истечении 90 дней с момента вступления закона в силу.

Санкции планируется применить против 24 офицеров ФСБ РФ, по мнению конгрессменов являющимися «причастными к инциденту в Керченском проливе» 25 ноября 2018 года, когда украинские военные суда грубо нарушили границу и РФ и были задержаны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США «оголтелой русофобией».

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:23
Опубликован список погибших в страшном пожаре в Кемеровской области
17:15
«Оправдываться не в чем»: Владислав Радимов о судебном иске от Татьяны Булановой
17:09
Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло на трассе «Кола»
16:59
«Звучит абсурдно»: Песков о «контрабанде» запчастей для танков из РФ на Украину
16:55
Видео: Киркоров пришел в восторг от вида замерзшего Байкала
16:38
Видео: Кошка проехала более ста километров под капотом и осталась жива
16:30
Видео: Чудовищный взрыв тепловоза на ж/д вокзале в Каире
16:22
Звезда «Кухни» Подкаминская перестала скрывать мужа
16:16
«Главное — безопасность пассажиров»: Эксперт о закрытии неба над Пакистаном
16:09
Доминик Джокер взял в жены звезду шоу «Голос» — видео
16:01
Желанное наследство Браташ вновь выскользнуло из рук Джигурды. Как так вышло?
15:49
Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийский санкциях
15:40
ДТП года! Два БТРа собрали «паровозик» из легковушек в Курске — видео
15:26
Служба госбезопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
15:20
Видео: Хулиган с битой разгромил семь машин в Мурино
15:11
Эксперт: Украине лучше отказаться от участия в «Евровидении» в этом году
15:03
Видео: Бойцы Сил специальных операций РФ отмечают профессиональный праздник
14:54
28 человек погибли и более 50 пострадали при взрыве на ж/д вокзале в Каире
14:53
Ложь повсюду: Павел Грудинин лишен депутатского мандата за сокрытие офшора
14:48
Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о конфликтах в семье

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

15 февраля

Сенат США смягчил потенциальные санкции против российских банков

14 февраля

Русофобия и рэкет: Песков прокомментировал новые санкции США

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит премьерную программу проекта «Вся правда о…». Документальный фильм-расследование расскажет всю правду об интернете.

5-tv.ru

Реклама