Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийский санкциях

Конгресс США опубликовал новый законопроект ограничительных мер против России со стороны Белого дома. Новый документ существенно не отличается от предыдущего. В новой редакции прописан запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ. Об этом сообщает URA.RU.

Под санкции США попадают финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Кроме того, ограничительные меры накладываются на инвестиции в разработку месторождений сырой нефти на территории РФ и в проекты, связанные с производством сжиженного природного газа. Предполагается, что санкции начнут действовать по истечении 90 дней с момента вступления закона в силу.

Санкции планируется применить против 24 офицеров ФСБ РФ, по мнению конгрессменов являющимися «причастными к инциденту в Керченском проливе» 25 ноября 2018 года, когда украинские военные суда грубо нарушили границу и РФ и были задержаны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США «оголтелой русофобией».