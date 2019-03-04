Москва будет «самым жестким» образом реагировать на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле. Такую позицию высказал «Российской газете» посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

По мнению дипломата, безусловно, для российских компаний существуют риски капиталовложений, но исходят они не от венесуэльских партнеров, а из-за политики Вашингтона.

— Все наши инвестпроекты прошли соответствующие согласования, установленные венесуэльским законодательством и международным правом, и, соответственно, находятся под их защитой. Если же будут предприниматься попытки лишить российские компании вложений в экономику страны, будем реагировать на это самым жестким образом, подключая все имеющиеся средства международного права , — подчеркнул Заемский, который трудится на дипломатической службе в Боливарианской республике уже почти десять лет.

Глава российской дипмиссии пояснил, что США проводит недобросовестную конкурентную политику по всему миру. Он привел в пример китайскую компанию Huawei, финансового директора которой по запросу американской стороны задержали в Канаде. Также Вашингтон пытается оказывать беспрецедентное давление на Евросоюз, чтобы не позволить реализовать проект «Северный поток — 2». Что касается Венесуэлы, то США ввели удушающие санкции против государственного нефтяного гиганта PDVSA с тем, чтобы в дальнейшем осуществить его рейдерский захват.

Ранее Пятый канал рассказывал, что США заблокировали активы PDVSA в угоду своему марионеточному ставленнику — оппозиционеру Хуану Гуайдо.