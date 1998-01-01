Самолет Air Chinа экстренно сел в Анадыре из-за пожара на борту

Вечером в понедельник, 4 марта, самолет китайской компании Air China экстренно приземлился в Анадыре. На борту лайнера, выполнявшего рейс Пекин — Лос-Анджелес, сработало оповещение о возгорании в багажном отсеке. Директор чукотского аэропорта Виталий Блинов прокомментировал инцидент.

Как пояснил Блинов, аэропорт Анадыря был открыт для приема воздушных судов по метеоусловиям — поэтому экипаж терпящего бедствие самолета принял решение садиться в нем как в ближайшем.

— В настоящее время воздушное судно обследуют на предмет пожара. На данный момент очагов возгорания на воздушном судне не обнаружено и задымления тоже нет, — комментирует состояние экстренно приземлившегося борта руководитель аэропорта.

По завершении проверки, сообщил мужчина, самолет эвакуируют со взлетно-посадочной полосы и разместят на перроне для дальнейшей стоянки. После этого авиакомпания Air China примет решение о дальнейшей судьбе самолета и определит, что делать с пассажирами, которые не добрались до места назначения.

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