Видео: МиГ-29 потерпел крушение в Польше

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Польше в районе деревни Дргич Мазовецкого воеводства в понедельник, 4 марта, сообщает RMF24. Машина рухнула в лесистой местности в полутора километрах от ближайших строений и полностью разрушилась.

Известно, что внештатная ситуация произошла во время выполнения контрольного полета. По предварительной информации, у самолета произошел отказ обоих двигателей. За штурвалом истребителя находился опытный летчик, которому удалось катапультироваться на достаточно большой высоте. Пилот практически не получил травм. Санитарная авиация доставила его в варшавский Военно-медицинский институт для обследования.

Причины инцидента будет выяснять государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Ранее Пятый канал сообщал, что индийские военные заявили об уничтожении пакистанского F-16 истребителем МиГ-21. Воздушный бой прошел 27 февраля над Кашмиром.