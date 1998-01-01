Видео эвакуации пассажиров самолета Air Chinа, экстренно севшего в Анадыре

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Пилотам рейса Пекин — Лос-Анджелес пришлось совершить незапланированную посадку после сообщения о пожаре.

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @JacdecNew

Видео эвакуации пассажиров лайнера Air China появилось в сети. Самолет экстренно приземлился на Чукотке в понедельник, 4 марта.

На записи видно, что пассажиров Boeing 777 после приземления спешно выводят из салона. Для эвакуации были развернуты надувные трапы, по которым пассажиры скатываются на взлетно-посадочную полосу.

Подачи стандартного трапа экипаж дожидаться не стал: экстренное приземление в Анадыре лайнеру пришлось сделать из-за сообщения о возгорании в багажном отделении.

Как сообщал ранее директор аэропорта Анадыря, пассажиры самолета после приземления находятся в здании аэровокзала. Авиакомпания решает вопрос с их временным размещением в гостиницах города.

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