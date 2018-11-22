Россияне смогут заказать китайские машины на AliExpress

Популярная интернет-площадка AliExpress запускает продажу автомобилей. Ассортимент в России поначалу будет представлен лишь кроссоверами Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, которые появятся на распродаже 28 марта. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

— На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают, в том числе, товары для автомобилей и мотоциклов, — заявил глава российского филиала AliExpress Лю Вей.

По информации издания, покупателей планируют завлекать скидками и специальными предложениями.

Ранее Пятый канал сообщал, что жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку очков с камерой на AliExpress.