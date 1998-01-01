Хаос на Украине: Зеленского прослушивает СБУ, Порошенко распускает руки

Сотрудники украинской полиции обнаружили прослушивающее устройство в киевском офисе Владимира Зеленского — одного из лидеров в борьбе за президентское кресло. Эксперты пришли к выводу: такую аппаратуру невозможно достать без разрешения СБУ.

После того, как разгорелся скандал, в Службе Безопасности заявили, что прослушивали не Зеленского, а другого человека в соседнем здании. Сам кандидат предположил, что в СБУ так любят его юмор, что решили наслаждаться им из первых уст.

А вот действующему украинскому президенту не до шуток. За три недели до выборов рейтинг популярности Порошенко стремительно упал, и сейчас за него готовы проголосовать лишь 16% избирателей против 26% голосов у Зеленского. Глава Незалежной, по всей видимости, очень нервничает по этому поводу, иначе очень сложно объяснить его неадекватные выходки в последнее время. На встречах с избирателями он то хватает людей за нос, то срывает с них шапки и бросает в лицо.

Ранее Пятый канал сообщал, что Порошенко обвинил Россию в DdoS-атаках на ЦИК Украины.