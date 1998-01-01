Кокорина могут отпустить из СИЗО из-за проблем со здоровьем

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Футболиста вскоре обследует клубный врач «Зенита».

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 215

Нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина могут отпустить из СИЗО под домашний арест из-за последствий перенесенной травмы крестообразных связок. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Член ОНК заявила, что вскоре спортсмена в «Бутырке» навестит клубный врач. Если обследование травмированного колена покажет, что условия СИЗО могут угрожать профессиональной карьере футболиста, и соответствующее заключение будет передано следователю, последний обязан выступить с инициативой об изменении меры пресечения. Иначе сотрудника СК могут обвинить в халатности.

Сторона Кокорина вправе просить отпустить подопечного под домашний арест или подписку о невыезде. Ранее защита футболиста уже заявляла, что условия содержания в СИЗО противопоказаны Александру из-за последствий разрыва крестообразных связок.

Весной 2018 года футболист получил тяжелую травму и был прооперирован в Риме.

Арест футболистов Кокорина и Мамаева продлен до 8 апреля по делу о побоях и хулиганстве в Москве в начале октября 2018 года.

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