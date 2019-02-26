Отношения Даны Борисовой с дочерью все чаще привлекают к себе внимание общественности. После очередного семейного конфликта ведущая обратилась к психологу, а дочь заявила, что не собирается жить с мамой.

— Она хитрый и неадекватный человек, — именно так 11-летняя Полина отзывалась о родной маме. — Не пускает меня домой даже просто забрать вещи, говорит идти жить на помойку, что там мне и место.

Ведущая с дочерью не общалась несколько недель, и только на прошедших выходных они смогли увидеться и поговорить. Дана поделилась со своими фанатами новостью, что теперь ее отношения с дочерью наладились. Но поклонники помнят, что такие конфликты в семье не редкость.

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Полтора года назад Борисова сделала заявление, что стала зависима не только от алкоголя, но и от запрещенных препаратов. Чтобы вылечиться, она отправилась на реабилитацию на остров Самуи. Все три месяца дочь Полина жила с отцом Максимом Аксеновым. Бизнесмен намеревался лишить Дану родительских прав. Им пришлось даже судиться за ребенка, но все закончилось миром.

В итоге девочка переехала обратно к знаменитой маме в новые апартаменты. Но семейной идиллии так и не дано было случиться.

— Мы поссорились! Она пригрозила, что выгонит из дома, поменяет замки, — поделилась Полина со «СтарХитом».

Девочка была в шоке от новостных заголовков, что она якобы ударила маму.

— Я же ребенок. Стало очень обидно, — признается девочка.

После этого Полина перебралась к отцу-бизнесмену.

У Даны Борисовой своя версия. Месяц назад учительница дочери ей сообщила, что Полина начала общаться с девочками, которые на несколько лет старше ее. Это общение очень сильно повлияло на поведение пятиклассницы, а в школьном дневнике появились двойки. Телеведущая провела воспитательную беседу с дочерью, но это ни к чему не привело.

— Я подхожу, она лежит. Наклоняюсь над кроватью. Говорю: «Полина, сколько еще это будет продолжаться? Ранец ты не раскрывала три дня. Он стоит в прихожей, ты даже к нему не прикасалась». И тут Полина, с ноги, вот так вот метко, ударяет меня в грудину. Просто такой был мощный и сильный удар, а главное меткий, я не рассчитала. Согнулась в три погибели, дышать не могу. Очень сильный был удар.

Папа девочки тотчас вмешался в происходящее. Родители обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к единому решению, что Полина снова ненадолго переедет к отцу. Дане пришлось обратиться к психологу, который посоветовал не идти на поводу у подростка и сменить обстановку. Тогда Борисова купила билет и на шесть дней улетела в центр на остров Самуи.

Телезвезда заявила, что готова пустить дочь обратно в дом при условии, что та извинится. Но Полина не понимает, за что должна просить прощения.

— С папой живется хорошо. Чувствую его внимание. Правда, мамина слава не радует. Надеюсь, эти скандалы не помешают учебе и общению с друзьями.

Поклонники очень переживают за дальнейшие отношения Даны и Полины и надеются, что все конфликты будут решены. Неизвестным остается только одно: сможет ли девочка вернуться к матери.

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