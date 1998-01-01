Госдума ввела запрет на создание хостелов в жилых помещениях

, 16:06 Эфирная новость 8

Гостиницу можно будет открыть только в тех домах, где первый этаж переведен в нежилой фонд.

Фото, видео: ТАСС / Зеликов Александр, Пятый канал

Память Жореса Алферова почтили во вторник, 5 марта, в Государственной думе РФ. Ученый более 20 лет был депутатом, с его мнением и гражданской позицией всегда считались.

Заседание началось с минуты молчания, а затем на большом экране показали архивные кадры выступления академика в Госдуме. Эти слова его коллеги считают лучшим напутствием.

Затем заседание продолжилось, и депутаты перешли к рабочей повестке. Во втором чтении Госдума рассмотрела и приняла поправки в многострадальный закон, запрещающий открывать хостелы в жилых помещениях. Эта тема была яблоком раздора почти четыре года. Правительство предлагало смягчить формулировки, но депутаты приняли самый жесткий вариант поправок в Жилищный кодекс и готовят также изменения в закон о туризме.

— Завершив эту работу, мы все-таки скорректируем эту норму, потому что там есть возможность предоставлять и в жилых помещениях, и называется это «проживанием», что абсолютно безграмотно, потому что у нас жилое помещение предназначено для постоянного проживания, и там не может быть никаких гостиничных услуг, — заявила председатель комитета Госдумы Галина Хованская.

Владельцы мини-гостиниц заявляют, что их малый бизнес теперь под угрозой, а цены в крупных отелях могут взлететь. Впрочем, по словам экспертов, хостел все же можно будет открыть в жилом доме, если перевести первый этаж в нежилой фонд и сделать отдельный выход. Главное, чтобы все было в рамках закона, чтобы репутацию своему бизнесу не подпортить.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Госдуму внесен законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума.

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