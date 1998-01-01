В Госдуму внесен законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Госдума рассмотрит законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума, разработанный в целях реализации Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, пишет «Экономика сегодня».

Согласно документу, получателям соцдоплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх прожиточного минимума, который установлен в конкретном регионе.

Кроме того, в случае принятия закона доплату получат и неработающие пенсионеры, которые не дополучили ее с 1 января 2019 года в связи со старой схемой расчетов. Надбавки, которые появятся в результате пересчета, будут учитываться при начислении соцдоплат к пенсиям в 2020 году.

Документ необходимо принять в кратчайшие сроки, так как он должен вступить в силу задним числом — с 1 января 2019 года, чтобы люди как можно скорее получили доплаты.

Ранее Пятый канал сообщал, что министерство труда изменит порядок социальных доплат для более эффективного перерасчета пенсий.