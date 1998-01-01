«Лекарство от пресловутой утечки мозгов»: Матвиенко о конкурсе «Лидеры России»

Качественный отбор самых умных, талантливых, способных — это конкурс «Лидеры России». Во вторник, 5 марта, с его участницами встретилась Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации входит в число наставников проекта, который, по ее словам, открывает блестящие карьерные перспективы.

— Такое серьезное внимание к проекту станет таким хорошим лекарством от пресловутой утечки мозгов, потому что действительно Россия — это не пафос, это не ради красного словца, Россия — это страна огромных возможностей. Задача государства — сделать так, чтобы молодые люди были востребованы, чтобы они видели перспективу своего развития, своей профессии, своей работы в своей стране, — подчеркнула председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко отметила: почти 80 участников конкурса уже заняли руководящие должности в органах власти, крупных компаниях и госкорпорациях, причем среди них немало представительниц прекрасного пола.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о планах Совета Федерации по реализации инициатив, озвученных Владимиром Путиным во время послания к СФ.