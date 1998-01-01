Матвиенко: все инициативы президента будут реализованы в ближайшее время

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о планах Совета Федерации по реализации инициатив, озвученных Владимиром Путиным во время послания к СФ.

Матвиенко полагает, что необходимо проработать вопрос обязательного заключения контрактов с молодыми специалистами в медицине, по условиям которых выпускники ВУЗов будут обязаны отработать в профессии некоторый период времени. Таким образом государство сможет компенсировать затраты на обучение новых специалистов.

Сейчас подобная практика в медицинских вузах практикуется, но не является повсеместной. Некоторые абитуриенты повышают свои шансы на поступление, прикладывая к необходимым бумагам целевое направление — документ, подтверждающий, что-то или иное медучреждение готово взять его после обучения на работу на несколько лет.

Также Валентина Ивановна прокомментировала и вопросы размещения ядерного оружия.

— Хотелось бы, чтобы за границей услышали, что РФ не будет первой размещать ракеты. Но, если нам будут угрожать, мы обеспечим свою безопасность, — сказала она.

В вопросах, касающихся текущего положения дел в Венесуэле, Матвиенко была категорична. Она обратила внимание на недопустимость вмешательства третьих стран во внутриполитические процессы государства и подчеркнула, что необходимо найти пути для мирного разрешения сложившегося в Венесуэле кризиса.

В целом глава Совфеда убеждена — все предложения Владимира Путина будут обеспечены финансированием. Кроме того Матвиенко считает, что парламентарии должны позаботиться о том, чтобы по предложенным президентом инициативам были сформированы соответствующие законопроекты, которые в свою очередь должны быть приняты за весеннюю сессию.

Послание президента России Владимира Путина к Совету Федерации было озвучено в среду, 20 февраля.