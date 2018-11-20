Почему Диана Арбенина передумала заводить третьего ребенка

В прошлом году на юбилейном концерте «Ночных снайперов» Диана Арбенина объявила о планах завести третьего ребенка. По словам певицы, именно ее родные дети Артем и Марта повлияли на это решение и попросили у мамы младшего брата.
Однако ее планам так и не суждено было сбыться. Несмотря на то, что Арбенина умело совмещала семейную жизнь и гастрольную деятельность, на днях она решила повременить с усыновлением. На это повлиял плотный рабочий график и моральная неготовность певицы к серьезному шагу.
Поскольку Арбенина скрывает отца детей, еще при появлении Артема и Марты поклонники подозревали, что она прибегала к процедуре искусственного оплодотворения.
Не так давно стало известно, что Арбенина выступит в качестве члена жюри на шоу «Ты супер!». Задача этого проекта — помочь одаренным детям, которые покажут свои таланты миллионам телезрителей. Участники шоу — воспитанники школ-интернатов, а также детских домов из разных регионов России и стран СНГ. Вполне возможно, именно там Диане приглянется кто-то, кого она могла бы принять в свою семью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Пятый канал сообщал о сердечном приступе Дианы Арбениной в январе.