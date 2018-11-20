Почему Диана Арбенина передумала заводить третьего ребенка

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Солистка «Ночных снайперов» объяснила причины, из-за которых, вопреки своим планам, отказалась от усыновления.

Фото: Instagram @rurok_

В прошлом году на юбилейном концерте «Ночных снайперов» Диана Арбенина объявила о планах завести третьего ребенка. По словам певицы, именно ее родные дети Артем и Марта повлияли на это решение и попросили у мамы младшего брата.

— Сейчас выдохну после юбилейных лет и займусь этим вопросом. Тогда мы с детьми пойдем в дом малютки и решим, кого усыновить. Хотим взять именно мальчика, — рассказала певица.

Однако ее планам так и не суждено было сбыться. Несмотря на то, что Арбенина умело совмещала семейную жизнь и гастрольную деятельность, на днях она решила повременить с усыновлением. На это повлиял плотный рабочий график и моральная неготовность певицы к серьезному шагу.

— Я заморозила эти мысли… Просто пока уже имеющиеся у меня дети хотят видеть маму больше и чаще, чем сегодня — призналась Арбенина порталу Дни.ру.

Поскольку Арбенина скрывает отца детей, еще при появлении Артема и Марты поклонники подозревали, что она прибегала к процедуре искусственного оплодотворения.

— Да, конечно, они спрашивают, кто их папа. «Почему мы не живем с папой?» — они задают вопрос, — поделилась семейной тайной певица.

Не так давно стало известно, что Арбенина выступит в качестве члена жюри на шоу «Ты супер!». Задача этого проекта — помочь одаренным детям, которые покажут свои таланты миллионам телезрителей. Участники шоу — воспитанники школ-интернатов, а также детских домов из разных регионов России и стран СНГ. Вполне возможно, именно там Диане приглянется кто-то, кого она могла бы принять в свою семью.

 
 
 
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Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

Ранее Пятый канал сообщал о сердечном приступе Дианы Арбениной в январе.

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