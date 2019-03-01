Джонни Депп заявил, что бывшая жена отрезала ему палец водочной бутылкой

Джонни Депп обвинил свою экс-супругу Эмбер Херд в том, что она почти отрезала ему палец, швырнув в актера водочную бутылку. О заявлении Деппа стало известно из судебных документов, сообщает издание RadarOnline.

Эмбер Херд утверждала, что во время ссоры в 2016 году Депп сам напился, порезался и написал кровью имя Билли Боба Тернтона, в измене с которым он подозревал бывшую супругу. Актер утверждает: слова Херд — ложь, именно она швырнула в него бутылку из-под водки и рассекла палец.

— Мисс Херд рассекла кость на кончике среднего пальца мистера Деппа, почти полностью отрезав его, — значится в судебных документах.

Ранее Пятый канал сообщал, что Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену.