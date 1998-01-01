Стала известна стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Петербурга

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При использовании транспондеров и программ лояльности затраты можно сократить практически вдвое.

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко во вторник, 5 марта, рассказал о стоимости проезда по скоростной трассе М-11, сообщает РИА Новости. По словам главы ведомства, за проезд от Москвы до Петербурга автолюбителям придется раскошелиться примерно на две тысячи рублей, при условии поездки в будний день и при оплате наличными.

Используя транспондеры и иные программы лояльности затраты можно снизить практически в два раза.

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Протяженность автомагистрали — 669 километров. Ее ввод в эксплуатацию планируется в 2019 году.

Ранее Пятый канал сообщал, что беспилотные автомобили протестируют на трассе М-11 в 2019 году. Эксперимент начнется весной и продлится до 1 марта 2022 года.

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