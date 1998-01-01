Видео: Почему обязательно стоит посетить крепость Корела в Приозерске

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Стойкость местных жителей уважали даже шведские захватчики.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

На крайнем северо-западе Ленинградской области на берегу озера Вуокса в Приозерске находится крепость, которая сыграла однозначно историческую роль, защитники которой предпочли погибнуть, чем участвовать в предательстве.

Ее называют крепость Корела, но никто не знает, когда она была основана. Известно только, что у шведов здесь когда-то был укрепленный городок, который в 1295 году отбили новгородцы, и спустя какое-то время возвели крепость.

С тех пор она много раз переходила из рук в руки, но в состав русского государства ее вернул Борис Годунов.

Шведы не переставали претендовать на эту территорию, но карелы, которые жили в этих местах, делали все возможное, чтобы остаться в пределах русского государства.

Они были православными, а шведы огнем и мечом несли свою веру. Поэтому, когда московский царь Василий Шуйский подписал тайный Выборгский договор со шведским королем Карлом IX, по которому Москва отдавала шведам Карельский уезд в уплату за военную помощь в борьбе с Лжедмитрием Вторым.

В ответ на это карелы восстали. В качестве переговорщика Шуйский прислал Ивана Михайловича Пушкина — предка Александра Сергеевича. Но в итоге Пушкин и возглавил сопротивление. Он сам, епископ Сильвестр и еще четыре тысячи человек закрыли перед шведами ворота крепости и началась осада.

Блокада была полной. Сочувствующие крестьяне собрали для защитников крепости хлеб — всего 28 судов, но шведы не подпустили их даже близко.

Сложилась легенда, что из круглой башни на большую землю был прорыт подземный ход, по которому можно было сообщаться с внешним миром. Но, скорее всего, это была всего лишь мечта.

Когда пятимесячная осада в феврале 1611 года завершилась капитуляцией защитников крепости, в живых оставались около 100 человек. Но и они вышли в праздничных одеждах и с хоругвями в руках. Шведы назвали это почетной капитуляцией.

И хотя на следующие 100 лет эта крепость снова попала под управление шведского короля, оборона крепости Карела сорвала широкомасштабную иностранную интервенцию вглубь России, а сама стала примером верности.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему спустя столетия дворец Монплезир остается сердцем Петергофа.

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