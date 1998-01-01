Почему спустя столетия дворец Монплезир остается сердцем Петергофа

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Свежий морской воздух с Финского залива и голландские интерьеры здания — вот что неотвратимо притягивало сюда Петра I.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Дворец Монплезир в Петергофе целиком и полностью связан с именем Петра I — царь сам выбрал место для его возведения, делал наброски внутренней планировки и внешнего облика здания, контролировал ход строительства и отделки. Впоследствии российский государь даже отобрал 200 картин западноевропейских художников для его украшения.

Приезжая в Петергоф, он всегда останавливался только в Монплезире — своем любимом детище из всех остальных царских покоев. Здесь организовывались дипломатические приемы, торжественные церемонии, царская семья устраивала ужины в узком кругу.

Последний раз Петр I побывал здесь незадолго до своей смерти — в октябре 1724 года.

Впоследствии, когда Николай I приезжал в Петергоф, то он каждое утро, в 8 часов заходил в Монплезир — таким образом он чтил память великого предка.

А одно из сохранившихся панно на стенах до сих пор хранит следы неудачной охоты Анны Иоановны. Императрица страшно любила охотиться и проводила в Петергофе большую часть лета, и специально для нее неподалеку создали зверинец, в котором содержали оленей, буйволов, кабанов и даже тигров. Однажды один из оленей перемахнул через ограждение и устремился в монплезирский сад. Императрица преследовала его, сделала несколько выстрелов, но промахнулась, попав не в животное, а в произведение искусства.

Удивительно, что Монплезир не был уничтожен во время оккупации Петергофа. Дело в том, что эта прибрежная территория напрямую связана с историей петергофского десанта. В какой-то момент советским морякам удалось отбить дворец, но силы были неравны. И после штыкового боя в саду им пришлось оставить Монплезир вместе с ранеными сослуживцами.

Но противник не разрушил здание, а устроил в нем казарму, рассчитывая, что русские не станут его бомбить. В саду фашисты устроили 120 огневых точек, а при отступлении заминировали его.

Спустя столетия дворец Монплезир и прилегающий сад остаются сердцем Петергофа, и полюбоваться этой красотой приезжают миллионы туристов со всего света.

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